Fenerbahçe'de Angelo Gabriel harekatı! Tam 8 milyon avro

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.

Şu ana kadar üç transfere resmiyet kazandıran Fenerbahçe'nin adı Lucas Moura, Hakim Ziyech, Ante Rebic ve Mahmoud Dahoud gibi isimlerle de anılıyor.

Fenerbahçe'de bu 4 isim için çalışmalar devam ederken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Aspor'dan Mert Kılıç'ın MARCA'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Santos forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Angelo Gabriel'i gündemine aldı.

8 MİLYON + GUSTAVO HENRİQUE

Habere göre sarı-lacivertliler, genç yıldız için Brezilya ekibine 8 milyon Euro + Gustavo Henrique'yi önerdi.

FENERBAHÇE'YE 3 RAKİP

Öte yandan Brezilyalı futbolcuya üç kulübün daha talip olduğu öğrenildi.

Haberde Angelo Gabriel'i Fenerbahçe'nin yanı sıra Newcastle United, Nottingham Forest ve Flamengo da istiyor.

Nottingham Forest'ın Brezilyalı kanat oyuncusu için Santos'a teklif yaptığı ancak teklifin reddedildiği aktarıldı.

Angelo Gabriel, bu sezon Santos formasıyla 10 maçta görev aldı.

18 yaşındaki futbolcu, skor katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Angelo Gabriel'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.