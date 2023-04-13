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Spor

Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında evinde Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü.

IHA13 Nisan 2023 Perşembe 14:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla süren idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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