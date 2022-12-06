İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2022 Salı / 13 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6427
  • EURO
    19,5117
  • ALTIN
    1058.98
  • BIST100
    5000.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Antalya mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Antalya mesaisi başladı

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Antalya'daki hazırlıkları devam ediyor.

IHA6 Aralık 2022 Salı 21:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Antalya mesaisi başladı
ABONE OL

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına kamp için gittiği Antalya'da devam eden Fenerbahçe, buradaki ilk antrenmanını konakladığı otelin sahasında gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Antalya kampındaki çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın saat 19.00'da Kırbıyık Holding Stadyumu'nda, Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.