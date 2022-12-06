Fenerbahçe'de Antalya mesaisi başladı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına kamp için gittiği Antalya'da devam eden Fenerbahçe, buradaki ilk antrenmanını konakladığı otelin sahasında gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Antalya kampındaki çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın saat 19.00'da Kırbıyık Holding Stadyumu'nda, Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.