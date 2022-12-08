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Spor

Fenerbahçe'de Antalya mesaisi sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Antalya kampında hazırlıklar devam ediyor.

DHA8 Aralık 2022 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Antalya mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

Dünya Kupası'na verilen arada Antalya'nın Belek turizm merkezine gelen Fenerbahçe, çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde konakladıkları otelin sahasında yapılan idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve koşu çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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