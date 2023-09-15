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Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı mesaisi devam ediyor

Sezona 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de hedef yine galibiyet. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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