İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2023 Pazartesi / 10 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7314
  • EURO
    20,0467
  • ALTIN
    1098.13
  • BIST100
    5628.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi tek eksik
Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi tek eksik

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Joao Pedro bu maçta da forma giyemeyecek.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi tek eksik
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.