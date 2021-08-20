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Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 17:26 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:26
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü HJK Helsinki maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı idmanı pas yaparak sürdürdüğü aktarıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Enner Valencia'nın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Dimitris Pelkas'ın ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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