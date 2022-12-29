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Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda daha sonra pas çalışması yapan oyuncuların, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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