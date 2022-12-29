Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda daha sonra pas çalışması yapan oyuncuların, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.