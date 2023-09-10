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Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA10 Eylül 2023 Pazar 20:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Ferdi Kadıoğlu da takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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