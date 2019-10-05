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Fenerbahçe'de aranan isim Garry Rodrigues

Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Garry Rodrigues'in yerinin dolmaması Ersun Yanal'ı çaresiz bırakıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Dün akşam Kadıköy’de Antalyaspor karşısında sürpriz bir mağlubiyet alan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe’de, tecrübeli futbolcuların yaptığı kişisel hataların önüne bir türlü geçilemiyor.
 
7 GOLÜN 4 TANESİ KİŞİSEL HATALAR SONUCU GELDİ
 
Süper Lig’de 7 hafta sonunda kalesinde 7 gol gören Sarı Kanarya’da özellikle defans oyuncularının şahsi hataları pahalıya mâl olurken, başarılı çalıştırıcı Ersun Yanal’ın bu durumun önüne geçememesi takımda büyük bir krize yol açıyor. 4 hafta önce Alanyaspor karşısında 3 gol yiyen Fenerbahçe’de Jailson’un yanı sıra Altay’ın taçtan gelen topa yersiz çıkışı ve Ozan Tufan’ın aldığı risk Yanal’ı çıldırtırken, Ankaragücü karşılaşmasında Adil Rami’nin hatası ise sarı lacivertli camiayı endişeye sevk etti.
 
GARRY RODRİGUES ARANIYOR
 
Dün Antalyaspor karşısında Vedat Muric’in içeride yalnız kalması, son pasların bir türlü yapılamaması ve defansta oynayan futbolcuların anlık hataları mağlubiyeti getirirken, iki maçtır sakat olan Garry Rodrigues’in yerinin dolmaması Ersun Yanal’ı kriz yönetimine itiyor.

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