Spor

Fenerbahçe'de Archie Brown göz doldurdu

Fenerbahçe kariyerine 2 gol, 2 asist ile başlayan 23 yaşındaki genç futbolcu Archie Brown performansıyla beğeni topladı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:08
Fenerbahçe'de Archie Brown göz doldurdu
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Archie Brown, 5 maçta ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi.

Gent'te 87 maçta 3 gol ve 10 asist üreten İngiliz yıldız sol bek oyuncusu, Fenerbahçe kariyerine 2 gol ve 2 asistle başladı. 23 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'a karşı yaşadı. Archie Brown, Kocaelispor maçının da 51. dakikasında Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti.

4 GOLE DİREKT ETKİ

Jhon Duran'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden ortasında topu iyi takip eden Brown, arka direkte yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak Sarı-Lacivertliler'in attığı 9 golün 4'üne direkt etki etti.

Brown, Skriniar ve İrfancan Eğribayat ile beraber tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan 3 isimden biri konumunda yer alıyor.

MOURINHO, ÇOK GÜVENİYOR

Fenerbahce Teknik Direktörü Mourinho, İngiliz yıldıza çok güveniyor.

Popüler Haberler
