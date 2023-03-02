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Spor

Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, dün gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmayan Arda Güler bugün gerçekleşen idmanda yer aldı.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. Dün, gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmayan Arda Güler ise bugün gerçekleşen idmanda yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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