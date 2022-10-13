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Spor

Fenerbahçe'de Arda Güler sürprizi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Arda Güler ilk 11'de yer aldı.

13 Ekim 2022 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Arda Güler sürprizi
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Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı kadrosunda sürpriz bir karar aldı.

Uzun süre 11'de şans bulamayan Arda Güler, AEK Larnaca maçına ilk 11'de başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro.

ARDA GÜLER EN SON SLOVACKO MAÇINDA 11'DE OYNADI

Arda Güler, en son UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş mücadelesinde deplasmanda oynanan Slovacko maçında ilk 11'de yer almış ve 80 dakika sahada kalmıştı.

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