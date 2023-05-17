Fenerbahçe'de Arda Güler'in alternatifi belli

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Arda Güler'in birçok talibi olması sebebiyle Kanarya, Japon yıldız için nabız yokladı.

Fenerbahçe sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde 18 yaşındaki yıldız Arda Güler'le ilgilenen çok sayıda dev kulüp bulunuyor.

Yönetim, olası bir satış durumunda onun alternatifini de şimdiden belirledi. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la mukavelesi bitecek olan Daichi Kamada için devreye girdi. 26 yaşındaki Japon 10 numara için İtalya'nın dev ekibi Milan da masada bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON

Bu sezon Alman ekibiyle 44 resmi maça çıkan 1.84 boyundaki oyuncu, 15 gol atarken 6 da asist yaptı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcunun 30 Haziran'da serbest oyuncu konumuna geçecek olması, Milan'ın da iştahını kabarttı. "farantube. com" sitesi, "Daichi Kamada, harika teknik becerilere sahip ve ihtiyaca göre birçok farklı bölgede oynayabilen bir futbolcu. Bu sebeple Milan da onu listesine ekledi ve durumunu takip ediyor." satırlarına imza attı.

YÜKSEK BEKLENTİLERİ VAR

Aynı haberde, "Napoli'nin adı da Kamada'yla anılıyordu ancak bugün itibarıyla transferden çekilmiş gibi duruyorlar. Ancak Kamada'yla ilgilenen tek kulüp Milan değil. Türk ekibi Fenerbahçe'nin de Japon futbolcu için devrede olduğu biliniyor. Oyuncu boşa çıkacağı için yüksek bir yıllık maaş bekliyor. Aynı şekilde menajerlerinin talepleri de bir hayli yüksek olacak." denildi. Yıldız futbolcuya ve menajerine en yüksek teklifte bulunan takım, onu resmen kadrosuna katmış olacak.