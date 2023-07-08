Fenerbahçe'de Arda Güler'in alternatifi bulundu!

Kulübün ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, yerini doldurmak için hemen kolları sıvadı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ, İŞLER DEĞİŞTİ

Hollanda ekibi, bonservisi Dinamo Moskova'da bulunan Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Ancak Fenerbahçe devreye girerek bu transferde büyük yol katetti. Sarı-Lacivertliler, Dinamo Moskova'ya 10 milyon Euro'luk bir teklif yaparak resmi olarak görüşmelere başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Rus medyasından Match TV'de yer alan habere göre iki kulüp, Szymanski'nin satışı konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Taraflar, ödeme planı ve bonuslar konusunda son görüşmeleri yapıyor. Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla da el sıkıştı.

HEDEF TURNUVAYA YETİŞTİRMEK

Yönetim, Szymanski'ye bir an önce imza attırıp, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın St.Petersburg şehrinde düzenlenecek olan Pari Premier Cup turnuvasına yetiştirmek istiyor. Polonyalı yıldız, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından bu sezonki 3. transfer olacak gibi görünüyor.

B PLANI REINIER

Fenerbahçe'nin, Arda için yapılan görüşmeler sırasında Real Madrid'den, takımdaki genç oyuncuların transferi konusunda öncelik sözü aldığı öne sürüldü. Sarı Lacivertliler'in, Szymanski için yapılan görüşmelerde son anda bir pürüz çıkması halinde B planı olarak Reinier'i belirlediği kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANABİLİR

Brezilyalı yıldız, 2020'da Flamengo'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olmuştu. Dortmund ve Girona'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla kiralanabilir.