Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva gelişmesi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, takımın Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ile sözleşme tazeledi.

Volleynews'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Fedorovtseva ile 2027 yazına kadar sürecek 2.5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

3 GENÇ DE 2027'YE KADAR BERABER

Sarı lacivertlilerin üç genç yıldızı Melissa Vargas (24), Arina Fedorovtseva (20) ve Ana Cristina de Souza (20), 2027 yazına kadar beraber kalacak.

SEZONUN İLK YARISI SHANGAI'DA

Arina, önümüzdeki sezonun ilk yarısını Çin Ligi ekiplerinden Shanghai'da geçirecek. Rus voleybolcu Şubat ayında sarı-lacivertlilerle geri dönecek.