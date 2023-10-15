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  • Fenerbahçe'de Arina rüzgarı! 1. haftanın en skorer ismi oldu
Spor

Fenerbahçe'de Arina rüzgarı! 1. haftanın en skorer ismi oldu

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maça sarı lacivertlilerin 19 yaşındaki Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva performansı ile damga vurdu ve maçın skorer ismi oldu.

15 Ekim 2023 Pazar 13:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Arina rüzgarı! 1. haftanın en skorer ismi oldu
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Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 1. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerde Arina Fedorovtseva, sergilediği performansla dikkat çekti.

FENERBAHÇE SET VERMEDİ

Fenerbahçe Opet, ligin ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonun'daki müsabakayı sarı lacivertliler 25-15, 29-27, 25-19 setlerde 3-0 kazandı.

ARINA RÜZGARI

Mücadelede Arina Fedorovtseva rüzgarı esti. Başarılı voleybolcu, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında maçı 24 sayıyla tamamladı. Arina Fedorovtseva bu performansıyla müsabakanın en skorer ismi oldu

9 SERVİS SAYISI ÜRETTİ

Maç esnasında sergilediği performansla dikkat çeken Arina, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında 9 servis sayısı üretti.

STYSIAK'TAN ETKİLİ PERFORMANS

Fenerbahçe Opet'in sezon başında renklerine bağladığı Magdalena Stysiak, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında etkili bir performans sergiledi. Polonyalı oyuncu mücadeleyi 20 sayıyla tamamladı. Fenerbahçe Opet'te kaptan Eda Erdem Dündar, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında 10 sayı üretti.

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