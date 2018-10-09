Fenerbahçe'de Arsene Wenger sesleri

Spor Toto Süper Lig’de 8 haftada 8 puan toplayan ve son olarak evinde Medipol Başakşehir’i de yenemeyen Fenerbahçe’de teknik direktör konusu ana gündem maddesi olarak duruyor.

Phillip Cocu’nun kredisi tükenme noktasına gelirken sarı-lacivertlilerde adaylar arasında en çok Arsene Wenger ismi öne çıkıyor.

Başkan Ali Koç’un yakın dostlarından David Dein ve sportif direktör Damien Comolli’nin de Wenger’le olan iyi iletişimi bu konuda etkili oluyor.

Aynı şekilde Fransız teknik direktör de futbolu bırakmayı düşünmüyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Arsenal’den ayrıldığı Mayıs 2018’de yaptığı açıklamada, “Futboldan emekli olmuyorum, bırakma gibi bir düşüncem yok. Sadece bir süre dinleneceğim. Dışarıdan bir gözlemci olarak bakacağım.

Üst düzey kulüplerden ziyade projesi olan kulüplere yönelmek istiyorum. Maddi olarak da üst düzey bir beklentim yok, projeler daha çok ilgimi çekecek” ifadelerini kullanmıştı.

Arsenal’den ayrıldığı günden bu yana 5 ay geçen Arsene Wenger’in olumlu bir teklife sıcak bakacağı biliniyor.