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Spor

Fenerbahçe'de Atilla Szalai gelişmesi! ''Çok pişmanım''

Fenerbahçe'de savunma oyuncularının sakat olması teknik ekip ve yönetimi harekete geçirdi. Sarı lacivertli ekip Samet Akaydin'dan da istediği performansı alamaması üzerine Hoffenheim'da yeterince süre alamayan ve takıma haber gönderen Attila Szalai'yi yeniden kadroya kazandırmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Türkiye8 Kasım 2023 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Atilla Szalai gelişmesi! ''Çok pişmanım''
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Ali Koç döneminin en başarılı transfer sürecini geçiren ancak stoper bölgesindeki şanssız sakatlıklarla sarsılan Fenerbahçe devre arasında savunmasına takviye yapacak. Bu sayının en az iki olması bekleniyor.

SZALAI'DEN MESAJ VAR

İşte böyle bir ortamda Kanarya'nın 12 milyon avroluk bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Hoffenheim'e sattığı Attila Szalai'nin menajerlik şirketi Rogon'un temsilcisi, sarı lacivertlilere mesaj yolladı...

"GERİ İSTER MİSİNİZ?"

Teklif de çok netti: Szalai'yi geri ister misiniz? Ki bu mesajın yanı sıra Macar oyuncunun ayrıldığı için pişmanlığını dile getirdiği de iletildi.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

Szalai'nin durumu önce başkan Ali Koç'un önüne getirildi ardından da İsmail Kartal'a bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun da görüşünün alındığı eski oyuncunun kiralanması gündeme geldi.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Bundesliga'da yeterince süre alamaması transfer ihtimalini güçlendirdi. Sarı lacivertlilerin Szalai'ye camiayı ve ligi tanıması, uyum sıkıntısı yaşamayacak olması sebebiyle sıcak baktığı ifade edildi.

DİĞERİ DE YABANCI...

Diğer stoperin de büyük oranda yabancı olması bekleniyor ve bu konuda alternatif isimler değerlendiriliyor.

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