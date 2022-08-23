İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1231
  • EURO
    18,0762
  • ALTIN
    1018.27
  • BIST100
    3121.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Austria Wien maçı mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Austria Wien maçı mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Austria Wien ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

AA23 Ağustos 2022 Salı 20:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 25 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Austria Wien ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Adana Demirspor karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla bitirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalar üzerinde durdu.

Serdar Aziz, Joshua King ve Bruma günü bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli takım, Austria Wien karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.