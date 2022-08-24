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Spor

Fenerbahçe'de Austria Wien maçı mesaisi tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında evinde Austria Wien ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı dinlendirilirken, kas yorgunluğu sorunu yaşayan Joshua King takım çalışmasında yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma ise antrenmana katılmadı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

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