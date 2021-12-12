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Spor

Fenerbahçe'de Avrupa Konferans Ligi heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları yarın çekilecek.

AA12 Aralık 2021 Pazar 11:55 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 11:55
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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.

Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor.

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek. İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi, Vitesse olacak.

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