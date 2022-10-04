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Spor

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3'üncü maçında evinde AEK Larnaca ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA4 Ekim 2022 Salı 20:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi devam ediyor
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3'üncü maçında perşembe günü sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli ekipte, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın dizinde travma tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı ve AEK Larnaca maçında oynamayacağı öğrenildi. Öte yandan çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Joshua King ile Luan Peres'in de AEK Larnaca maçında görev alması beklenmiyor.

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