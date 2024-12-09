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Spor

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda konuk olacağı Athletic Bilbao maçının hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho devam etti.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi devam ediyor
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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