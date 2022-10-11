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Spor

Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA11 Ekim 2022 Salı 23:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında 13 Ekim Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca mücadelesi için hazırlıklara başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Larnaca'ya gidecek.

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