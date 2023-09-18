Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla 21 Eylül Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılan maçın ilk 11'inde forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.