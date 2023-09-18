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Spor

Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında sahasında Nordsjaelland takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına denyimli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başladı.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla 21 Eylül Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılan maçın ilk 11'inde forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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