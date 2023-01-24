Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Kristen Leigh Ricks ile yollar ayrıldı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kristen Leigh Ricks'in yaşadığı sakatlık sonrasında yolların karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldığı belirtildi.

Ayak bileği bağlarındaki sorunlar nedeniyle 25 yaşındaki defans oyuncusunun ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ameliyat olacağının aktarıldığı açıklamada, "Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.