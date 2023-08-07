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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Michy Batshuayi için çalıyor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transfer edilmesinin ardından geri plana düşen Michy Batshuayi için ayrılık çanları çalıyor. Belçikalı futbolcunun adı son dönemde Suudi Arabistan ekipleri, İtalya'dan Roma ve Fransa'dan Lens ile anılıyor.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık çanları Michy Batshuayi için çalıyor
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İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre, Michy Batshuayi, Edin Dzeko'nun transferiyle geri plana düştü. Başarılı oyuncu, Andrea Belotti'nin Roma'dan ayrılması halinde İtalyan ekibinin alternatifleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN KARARI

Fenerbahçe'nin Dzeko'nun transferi sonrası 29 yaşındaki futbolcuyu "satılamayacak bir oyuncu" olarak görmediği belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertli takımın, deneyimli golcü için bonservis beklentisinin 6-8 milyon euro olduğu kaydedildi.

ROMA'NIN B PLANI

Roma için Batshuayi'nin şu anda öncelikli bir transfer hedefi olmadığı ve B planı olarak düşünüldüğü aktarıldı

ROMA'YA PAHALI GELDİ

Ancak Fenerbahçe'nin Batshuayi için belirlediği bonservis rakamlarının Roma için pahalı bir alternatif olduğu ifade edildi.

LENS TEKLİFLE GELDİ

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fransız ekibi Lens de Batshuayi ile ilgileniyor. Fransız ekibi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk teklifte bulundu.

LENS'İN MAAŞ TEKLİFİ

Lens, Belçikalı futbolcuya ise yıllık 2 milyon euro maaş önerisi yaptı.

F.BAHÇE'YE GEÇEN YIL GELDİ

Fenerbahçe, 29 yaşındaki golcüyü geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Fenerbahçe ile Batshuayi arasındaki sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 34 maçta süre bulan Batshuayi, 22 kez gol sevinci yaşadı.

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