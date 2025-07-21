Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal döneminde üst düzey bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişiyle birlikte arka plana atılmıştı. Kariyer sezonundan sonra gördüğü bu tutumdan rahatsız olan Kahveci, bu yıl da aynı akıbeti yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'ye duyduğu saygı nedeniyle Beşiktaş'a gitmeyi düşünmeyen yetenekli oyuncu, A Milli Takım'daki yerini kaptırmamak için takımdan ayrılabilir. Avrupa'dan teklifler alan 30 yaşındaki futbolcu, Portekiz'deki kamp sonunda nihai kararını verecek. Asensio transferiyle ilk 11'e bir adım daha uzaklaşacak olan Kahveci için veda giderek yakınlaşacak. Jose Mourinho'nun da pek sıcak bakmadığı 30 yaşındaki oyuncunun yeni adresi La Liga olabilir.