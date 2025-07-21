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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İrfan Can Kahveci Avrupa yolunda

Geçen sezon Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından daha az süre almaya başlayan İrfan Can Kahveci, Milli Takım'daki yerini kaptırmamak için takımdan ayrılabilir. Başarılı futbolcu nihai kararını Portekiz'deki kampın ardından verecek. İşte detaylar...

AKŞAM21 Temmuz 2025 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İrfan Can Kahveci Avrupa yolunda
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Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal döneminde üst düzey bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişiyle birlikte arka plana atılmıştı. Kariyer sezonundan sonra gördüğü bu tutumdan rahatsız olan Kahveci, bu yıl da aynı akıbeti yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'ye duyduğu saygı nedeniyle Beşiktaş'a gitmeyi düşünmeyen yetenekli oyuncu, A Milli Takım'daki yerini kaptırmamak için takımdan ayrılabilir. Avrupa'dan teklifler alan 30 yaşındaki futbolcu, Portekiz'deki kamp sonunda nihai kararını verecek. Asensio transferiyle ilk 11'e bir adım daha uzaklaşacak olan Kahveci için veda giderek yakınlaşacak. Jose Mourinho'nun da pek sıcak bakmadığı 30 yaşındaki oyuncunun yeni adresi La Liga olabilir.

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