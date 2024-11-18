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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Youssef En-Nesyri için dev teklif

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekipleri yakından ilgi göstermeye başladı.

18 Kasım 2024 Pazartesi 20:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Youssef En-Nesyri için dev teklif
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Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekipleri yakından ilgi göstermeye başladı.

TRT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Nassr ve Al Ittihad da dahil olmak üzere Suudi kulüplerinden En-Nesyri için teklif geldiği öne sürüldü.

"ÖDENEN BONSERVİSTEN YÜKSEK TEKLİF"

Haberde; Fenerbahçe'ye gelen tekliflerin sezon başında Sevilla'ya ödenen bonservis bedelinden daha yüksek olduğu belirtildi.

"FENERBAHÇE SATMAK İSTEMİYOR"

Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin şu an için Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ve yıldız oyuncuyu kadroda tutmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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