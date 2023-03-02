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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncunun yeni adresi bile belli oldu

Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transferde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de bir ayrılık da kesinleşti. İşte ayrılacak o isim...

2 Mart 2023 Perşembe 19:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncunun yeni adresi bile belli oldu
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Bu sezon şampiyonluğu olmazsa olmaz gören Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de performansıyla beğeni toplayan Brigt Osayi-Samuel'in sezon sonu ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFERDE YOĞUN MESAİ

Geçtiğimiz yaz birçok transfere imza atan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'de başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerin Avrupa'dan talipleri artmaya devam ediyor.

BRIGHT-OSAYI SAMUEL AYRILACAK

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla dikkat çeken ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarındaki Bright Osayi-Samuel, haziran ayında kesin olarak ayrılacak.

2 TALİP VAR

Bright Osayi-Samuel için Premier Lig'den özellikle 2 ekip ısrarcı. Ada'dan Bournemouth ve Crystal Palece'ın Nijeryalı sağ bek için devrede.

Transferin sezon sonu 13-14 milyon euro civarında bir rakamla gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bunların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1800 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, skora etki edemedi.

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