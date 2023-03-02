Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncunun yeni adresi bile belli oldu

Bu sezon şampiyonluğu olmazsa olmaz gören Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de performansıyla beğeni toplayan Brigt Osayi-Samuel'in sezon sonu ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFERDE YOĞUN MESAİ

Geçtiğimiz yaz birçok transfere imza atan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'de başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerin Avrupa'dan talipleri artmaya devam ediyor.

BRIGHT-OSAYI SAMUEL AYRILACAK

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla dikkat çeken ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarındaki Bright Osayi-Samuel, haziran ayında kesin olarak ayrılacak.

2 TALİP VAR

Bright Osayi-Samuel için Premier Lig'den özellikle 2 ekip ısrarcı. Ada'dan Bournemouth ve Crystal Palece'ın Nijeryalı sağ bek için devrede.

Transferin sezon sonu 13-14 milyon euro civarında bir rakamla gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bunların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1800 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, skora etki edemedi.