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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Lincoln Henrique yuvasına dönüyor

Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilya ekibi RB Bragantino, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna dek kiraladı.

3 Şubat 2024 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! Lincoln Henrique yuvasına dönüyor
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Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin geleceği netlik kazanıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre, RB Bragantino, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiraladı.

6 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Lincoln Henrique, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Fenerbahçe ile Bragantino arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. Satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olacak.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VARDI

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda yer almayan 25 yaşındaki futbolcunun adı Süper Lig'den de Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor ile anılmıştı.

Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında Lincoln'ün lisansını çıkarmamıştı.

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