10 Mayıs 2020 Pazar 18:21 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 18:21

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı ve sarı-lacivertlilere veda edeceğini söyledi.

"EN İYİ PROJEYİ SUNAN TAKIMA GİDECEĞİM"

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Isla, "Türkiye'de iyi bir sözleşmem var, sona erdikten sonra menajerlerimle birlikte kariyerim ve ailem için en mantıklı hamleyi yapacağım. Yeni adresimi şöyle belirleyeceğim, beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takıma gideceğim. Güney Amerika'da oynamak gerçekten güzel olur, bunu düşünüyorum." dedi.

"BOCA'YA GİTMEK İSTERİM"

Isla sözlerini, "Boca Juniors'a gitmek isterim, Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında Juan Roman Riquelme beni aradı ve konuştuk ancak sonrasında hiçbir görüşmemiz olmadı." ifadeleriyle sürdürdü.