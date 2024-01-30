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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu

Bu sezon Fenerbahçe'de fazla süre alamayan isimlerden biri olan Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli orta sahanın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Rayo Vallecano ile el sıkıştı. İşte detaylar...

30 Ocak 2024 Salı 11:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe'de kadroda arka planda kalan Miguel Crespo için hareketli anlar yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.

La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'nun Portekizli orta saha oyuncusunun menajeriyle sözleşme şartlarını görüştüğü ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Madrid'e giden Miguel Crespo, İspanyol kulübü için sağlık kontrollerinden geçiyor. Haberde, maaşının tamamını Vallecano'nun karşılayacağı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Ayrıca, Vallecano ile yapılacak sözleşmede Crespo'nun satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Crespo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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