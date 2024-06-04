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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Miha Zajc için yolun sonu

Miha Zajc için Fenerbahçe'de yolun sonu gözüktü. Sarı-lacivertlilerde performansıyla eleştirilerin hedefi olan ve kadroda düşünülmeyen Miha Zajc takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

4 Haziran 2024 Salı 10:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! Miha Zajc için yolun sonu
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Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertlilerde alınacak oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de netlik kazanmaya başladı.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde de gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler, kadrosunu tartışmasız isimlerle güçlendirerek gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, gidecek isimleri de belirlemeye başladı.

MIHA ZAJC GİDİYOR

Takımdan ayrılacak isimlerin merak edildiği Fenerbahçe'de Miha Zajc ile de yollar ayrılacak. Kadroda düşünülmeyen Sloven orta saha, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yıldız oyuncunun yeni durağının ise neresi olacağı merak konusu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 resmi maça çıkan ve 1105 dakika sahada kalan Sloven orta saha, 2 golle takımına katkıda bulundu.

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