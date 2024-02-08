Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Öte yandan Bragantino'dan yapılan açıklamada Lincoln'ün yıl sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma opsiyonunun yer aldığı açıklandı.

Bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 1 resmi maça çıkabilen Lincoln Henrique, 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.