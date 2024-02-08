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  • Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı! Lincoln Henrique'nin yeni adresi belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı! Lincoln Henrique'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcusu Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya kiralandığını duyurdu. Brezilya ekibinden yapılan açıklamada oyuncunun satın alma opsiyonunun olduğu belirtildi.

8 Şubat 2024 Perşembe 22:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı! Lincoln Henrique'nin yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Öte yandan Bragantino'dan yapılan açıklamada Lincoln'ün yıl sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma opsiyonunun yer aldığı açıklandı.

Bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 1 resmi maça çıkabilen Lincoln Henrique, 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

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