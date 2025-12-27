Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, takıma katılacak isimler için bütçe oluşturmak adına bazı futbolcularla yolların ayrılmasına karar verdi.

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski ile ara transfer döneminde vedalaşılması bekleniyor. Polonyalı futbolcunun temsilcisinin, son dönemde bazı kulüpler ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Yönetimin, Szymanski'den bonservis beklentisinin en az 15 milyon avro olduğu kaydedildi.

Yolların ayrılması gündemde olan bir diğer isim Youssef En-Nesyri. Geçtiğimiz sezon takıma katılan Faslı futbolcu, tüm kulvarlarda 30 gole imza atmıştı.

Bu sezon 25 maçta 8 kez fileleri havalandıran deneyimli santrforun, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ifade edildi. Sarı lacivertliler, 25 milyon euronun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yönetimin, En-Nesyri satılırsa, üst düzey bir santrfor transfer etmek istediği öğrenildi.