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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Nazım Sangare, Fatih Karagümrük yolcusu

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan milli futbolcu Nazım Sangare, Fatih Karagümrük'e transfer oluyor. 29 yaşındaki oyuncunun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...

14 Eylül 2023 Perşembe 13:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Nazım Sangare, Fatih Karagümrük yolcusu
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Fenerbahçe'de kadro planlaması içerisinde yer almayan ve takım bulması istenen Nazım Sangare, İstanbul'da kalıyor.

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin transferi için el sıkıştı. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücreti almaması bekleniyor.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Nazım Sangare, kendisini Karagümrüklü yapacak sözleşmeye imza atacak.

NAZIM SANGARE'NİN KARİYERİ

Babası Gineli annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen 29 yaşındaki sağ bek, Aachen, Gladbach, Düsseldorf, Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017'de Antalyaspor ile Türkiye'ye geldi.

3 sezonluk başarılı performansının ardından 1.75 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Sangare, 114 Süper Lig maçında 5 gol atıp 9 asist yaptı.

Nazım Sangare, Türk Milli Takım formasını 6 kez terletti.

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