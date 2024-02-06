Fenerbahçe'de ayrılık! Sağlık kontrolünden geçti

RB Bragantino, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Brezilya basınında yer alan habere göre, Lincoln Henrique, RB Bragantino için sağlık kontrollerinden geçti. Bragantino, 25 yaşındaki futbolcunun transferini resmi olarak açıklamak için son bürokratik detayların tamamlanmasını bekliyor. Lincoln Henrique transferinin bu hafta içinde açıklanabileceği aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Brezilyalı futbolcu, Bragantino'ya kiralık olarak imza atacak. Lincoln Henrique için Fenerbahçe ve Bragantino arasında yapılan sözleşmede 25 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Lincoln Henrique'nin lisansını çıkarmamıştı. 10 ay sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçıyla sahalara geri dönen Lincoln Henrique, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı.