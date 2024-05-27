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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Joshua King, sosyal medya hesabından sarı lacivertli taraftarlara veda etti.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu ayrılığını duyurdu
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Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcu taraftarlara veda etti.

King, yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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