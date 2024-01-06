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Spor

Fenerbahçe'de ayrılıklar kapıda! Büyük temizlik

Fenerbahçe, kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Serdar Aziz, Miha Zajc, Emre Mor, Ryan Kent, Luan Peres, Joshua King ve Michy Batshuayi ile yollarını ayırmayı planlıyor. İşte detaylar...

6 Ocak 2024 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılıklar kapıda! Büyük temizlik
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Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, ihtiyaç duyduğu zamanda birçok futbolcusundan verim alamama sıkıntısı çekti. Fenerbahçe yönetimi, bu oyuncularla yollarını ayırarak kadroda büyük bir değişim yapmak istiyor.

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'nin yedek stoperi Serdar Aziz, yaşadığı talihsiz sakatlıklarla takıma ihtiyaç duyduğu zamanda yardımcı olamadı. Tecrübeli savunmacı, sarı lacivertlilerin ayrılık listesinde bulunuyor.

MIHA ZAJC

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşmesini uzatan Miha Zajc, Fred'in yokluğunda takıma yeterli katkıyı veremedi. İsmail Kartal, oyuncu için yönetime olumsuz rapor verdi.

EMRE MOR

Sezon başından bu yana sakatlığından dolayı süre alamayan Emre Mor için sarı lacivertli yönetim bir kiralama hamlesi yapmayı planlıyor.

RYAN KENT

Fenerbahçe'nin yine sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent, kendisine verilen süreyi iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun potansiyeline inanıyor, bu yüzden kiralama hamlesi düşünüyor.

SAMET AKAYDİN

Fenerbahçe'de taraftarlardan ağır eleştiri yağmuruna tutulan Samet Akaydin, milli takımda performansıyla da büyülemişti. Sarı lacivertli kulüp, oyuncuyu öncelikli olarak yurt dışına kiralamak istiyor.

LUAN PERES

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile parlayan fakat sakatlık sıkıntısı yaşayan Luan Peres'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MICHY BATSHUAYI

Fenerbahçe'nin yedek forveti Michy Batshuayi, zaman zaman takımın kurtarıcısı olsa da teknik direktör İsmail Kartal, oyuncunun performansından memnun değil.

JOSHUA KING

Dusan Tadic'in alternatifi olan Joshua King, sözleşmesinde son sezona girdi. Fenerbahçe yönetimi, iyi bir bonservis karşılığında oyuncuyu elden çıkartabilir.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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