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  • Fenerbahçe'de bardak doldu, taştı! Taraftar isyan bayrağını çekti
Spor

Fenerbahçe'de bardak doldu, taştı! Taraftar isyan bayrağını çekti

Yeni sezona büyük umut ve vaatlerle başlayan Fenerbahçe'de işler planladığı gibi gitmiyor. Ligde ezeli rakip Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan sarı lacivertli ekip son Avrupa Ligi maçında da sahadan mağlup ayrıldı. Alınan sonuçların ardından taraftar çileden çıktı ve yönetime istifa çağrısında bulundu.. İşte detaylar...

Akşam14 Aralık 2024 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de bardak doldu, taştı! Taraftar isyan bayrağını çekti
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Sezon başında yapılan genel kurulda başkan adayı Aziz Yıldırım'ın önerdiği Mourinho'yu, İsmail Kartal'ın yerine takımın başına getiren yönetim hayal ettiği yerden çok uzakta. Başkan Ali Koç'un büyük bir maddi fedakarlıkla getirdiği Portekizli Hoca şimdiden ligde G.Saray'ın 6 puan gerisinde. 14 maçta alınabilecek 42 puandan, 10'unu kaybetti. 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Geçen sezonun tamamında İsmail Kartal yönetiminde Sarı-Lacivertliler, 1 yenilgi ve 6 beraberlik elde edip, toplam 15 puan kaybı yaşamıştı. Takım Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi. Avrupa'da da işler çok parlak gitmiyor. Sezonun kupasız bitirilmesi senaryosu ise F.Bahçe camiası için bir kabus.

HOŞNUTSUZLUK ARTIYOR

Son dönemde duruma isyan eden ve homurdanan taraftarlar şimdi patlama noktasına geldi. Bilbao yenilgisinin ardından Kadıköy'de başlayan 'Ali Koç istifa' dalgası, F.Bahçe Beko-Monaco arasında oynanan basketbol maçına da taşındı. Durum değerlendirmesi yapan Fenerbahçe Yönetimi ise, "Biz Jose Mourinho'yu getirdik, her istediği oyuncuyu da aldık, ne yapabiliriz?" görüşünde. Ancak saha sonuçları olağanüstü bir şekilde düzelmezse yönetimi de Mourinho'yu da daha zor günler bekliyor.

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