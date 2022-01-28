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Spor

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü.

AA28 Ocak 2022 Cuma 18:14 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 18:14
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Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelde günün ikinci antrenmanını, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sahada gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, Antalya kampının üçüncü gününde taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

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