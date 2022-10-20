İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2022 Perşembe / 25 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5993
  • EURO
    18,2984
  • ALTIN
    980.024
  • BIST100
    3915.55
Spor

Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında cumartesi günü konuk edeceği Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA20 Ekim 2022 Perşembe 14:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi
ABONE OL

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekipte Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.