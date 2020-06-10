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Spor

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy PFDK'ya sevkedildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanı Ali Koç ve başkanvekili Semih Özsoy, açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevkedildi.

10 Haziran 2020 Çarşamba 18:52 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:52
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Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkanı Ali Koç, resmi internet sitesinde ve FBTV'de yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Hukuk Müşavirliği'nce 10.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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