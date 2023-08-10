Fenerbahçe'de Batshuayi için ayrılık çanları

Michy Batshuayi'nin talipleri her geçen gün artıyor...

Fransız ekibi Lens'in ardından şimdi de İtalyan temsilcisi Salernitana, Batsman'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Salernitana'nın kısa süre içinde Belçikalı golcü için Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı İtalyan basını tarafından dün duyuruldu.

BEKLENTİ 13 MİLYON EURO

Fenerbahçe, tecrübeli golcüsünü 13 milyon civarında teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakabilir. Kanarya bu fiyatın altındaki teklifleri ise reddedecek.

Michy Batshuayi şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 22 gol atıp 2 asist kaydetti.