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Spor

Fenerbahçe'de Batshuayi için ayrılık çanları

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye yeni bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin kapısını Lens'ten sonra İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'da çaldı.

Fotomaç10 Ağustos 2023 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Batshuayi için ayrılık çanları
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Michy Batshuayi'nin talipleri her geçen gün artıyor...

Fransız ekibi Lens'in ardından şimdi de İtalyan temsilcisi Salernitana, Batsman'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Salernitana'nın kısa süre içinde Belçikalı golcü için Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı İtalyan basını tarafından dün duyuruldu.

BEKLENTİ 13 MİLYON EURO

Fenerbahçe, tecrübeli golcüsünü 13 milyon civarında teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakabilir. Kanarya bu fiyatın altındaki teklifleri ise reddedecek.

Michy Batshuayi şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 22 gol atıp 2 asist kaydetti.

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