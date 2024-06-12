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Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Stefano Lavarini dönemi sona erdi

Fenerbahçe Opet başantrenör Stefano Lavarini ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

12 Haziran 2024 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Stefano Lavarini dönemi sona erdi
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Bu sezon Sultanlar Ligi'ni ve AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe Opet'te beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada başantrenör Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o açıklama:

"Teşekkürler Stefano Lavarini

2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır.

Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini'ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

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