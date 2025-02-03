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Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal

İtalyan ekibi Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşandı. 27 yaşındaki futbolcunun transferinin iptal olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal
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Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesi beklenen Allan Saint-Maximin için flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER İPTAL OLDU

İtalya'dan Di Marzio, Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu.

İtalyan basını, gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin zora girdiğini duyurmuştu.

Maximin, transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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