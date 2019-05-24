Fenerbahçe'de beklenmedik istifa! Resmen açıkladı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, twitter'dan yaptığı açıklamada sarı - lacivertli kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

3 Haziran'dan beri Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Metin Şen, Ali Koç yönetiminden ayrılan ilk yönetici oldu.

Metin Şen'in yaptığı açıklama şu şekilde;