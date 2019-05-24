Fenerbahçe'de beklenmedik istifa! Resmen açıkladı
Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, twitter'dan yaptığı açıklamada sarı - lacivertli kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
3 Haziran'dan beri Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Metin Şen, Ali Koç yönetiminden ayrılan ilk yönetici oldu.
Metin Şen'in yaptığı açıklama şu şekilde;
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