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Fenerbahçe'de beklenmedik istifa! Resmen açıkladı

Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, twitter'dan yaptığı açıklamada sarı - lacivertli kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

3 Haziran'dan beri Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Metin Şen, Ali Koç yönetiminden ayrılan ilk yönetici oldu.

Metin Şen'in yaptığı açıklama şu şekilde;

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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