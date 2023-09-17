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Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık! Cengiz Ünder oyundan çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının 3. dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

IHA17 Eylül 2023 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık! Cengiz Ünder oyundan çıktı
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Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının 3. dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken, müsabakanın başında Cengiz Ünder sakatlık geçirdi. Başarılı oyuncu, maçın 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı. Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.

Cengiz'in yerine 5. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

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